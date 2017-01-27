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СМИ: в Канаде потерпел крушение самолет ВВС страны

Происшествия
27 января, 22:49 дата обновления: 27 января, 22:56 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Два пилота самолета смогли катапультироваться
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ОТТАВА, 27 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Самолет ВВС Канады потерпел катастрофу в провинции Саскачеван. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации министерства обороны страны, ЧП произошло рядом с авиабазой ВВС Мус-Джоу. Два пилота учебно-тренировочного самолета Harvard II смогли катапультироваться. Их жизни вне опасности, но персональные данные летчиков разглашаться не будут. По факту катастрофы начато расследование.

Такой же самолет разбился рядом в военной базой Мус- Джоу 24 января 2014 года. Тогда оба пилота смогли покинуть неисправную машину перед падением и не получили серьезных травм. Причиной аварии Harvard II стали проблемы с шасси.

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