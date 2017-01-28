Специалисты и власти Пензы выясняют причины крупного коммунального ЧП

На месте обрушения кровли на ТЭЦ-1 © Управление по делам ГО и ЧС по городу Пензе/ТАСС

ПЕНЗА, 28 января. /ТАСС/. Причины и обстоятельства коммунального ЧП, которое произошло на магистральных сетях Пензы в середине отопительного сезона и почти на сутки оставило без отопления более 75 тысяч горожан, изучают специалисты, власти города и региона.

"Расследование и техническая экспертиза должны быть квалифицированными. Сейчас все обстоятельства изучаются, смотрим графики, документы, предстоит большая, сложная работа", - сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев представителям СМИ.

По его словам, большинство специалистов склоняются к тому, что авария на Пензенской ТЭЦ-1 при проведении технических испытаний оборудования привела к массовым отключениям жилсектора Пензы от тепла. "Бытует мнение, что после аварии ТЭЦ вынуждена была переключиться на другой источник питания, произошел сброс параметров, что и спровоцировало гидроудар. Специалисты склонны говорить об этой версии, но для ее подтверждения нужно провести экспертизу", - добавил Кувайцев.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также заявлял о том, что необходимо провести экспертизу для установления точных причин крупной коммунальной аварии в Пензе. Свои заключения сделают прокуратура, правоохранительные органы и Ростехнадзор.

Тяжелый отопительный сезон

Перед началом отопительного сезона 2016 года руководство ПАО "Т Плюс" сообщило, что изношенность сетей и недостаточное финансирование ремонтных работ не позволяют провести пуск тепла в Пензе на должном уровне. "Дебиторская задолженность перед филиалом составляет 1 млрд 700 млн рублей, из которых 1 млрд 70 млн - долг МКП "Теплоснабжение", - озвучивал суммы директор регионального филиала ПАО "Т Плюс" Александр Суслов в октябре 2016 года.

Мэрия Пензы неоднократно обращалась к руководству ПАО "Т-Плюс", предлагая различные варианты решения вопроса с долгами. Виктор Кувайцев указывал руководителям ПАО "Т- Плюс", что на сетях компании возросла аварийностью и отсутствует модернизация, что чуть не стало причиной срыва отопительного сезона 2016 года, когда в октябре без тепла остались почти 100 жилых домов Пензы. Порыве в сетях компании были зафиксированы еще на этапе опрессовки в августе 2016 года. Капитальный ремонт сетей ПАО "Т-Плюс" в Пензе завершила уже в середине октября.

Однако, руководство компании, считает, что до 26 января 2017 года пензенская ТЭЦ-1 являлась "одной из наиболее стабильно работающих в объединенной энергосистеме Поволжья".

Что происходит на ТЭЦ

26 января в 13:15 на ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли машинного зала, вызванное, скачком давления. Часть турбины просто выбросило на кровлю здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью порядка 500 кв метров. «В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 мощностью 60 МВт.» сообщила пресс- служба компании. Руководить восстановительными работами в Пензу прилетел Президент компании ПАО «Т-плюс» Андрей Вагнер.

Сначала энергетики заявили, что "авария на ТЭЦ-1 не несет последствий для потребителей". Однако вскоре после ЧП стали поступать сообщения о массовых отключениях домов от тепла как в центре Пензы, так и в микрорайонах города.

Выяснилось, что после аварии на ТЭЦ произошел гидроудар, который вызвал порывы сразу на нескольких тепломагистралях диаметром 700 и 800 мм.

Начать запуск тепла удалось лишь к утру 27 января. Но утром обнаружились новые порывы. Полностью подключить магистральные сети ремонтные бригады смогли лишь к 15:00 мск 27 января. Однако подача тепла в городские квартиры до сих пор идет по резервной схеме.

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, принадлежащей ПАО "Т плюс". Компания сообщает, что на месте обрушения кровли главного здания Пензенской ТЭЦ-1 будет установлена временная кровля . В остальной части здания температура поддерживается за счет работы более 10 тепловых пушек.

Город в режиме ЧС

26 и 27 января мэр Пензы Виктор Кувайцев каждые три часа собирал представителей ПАО "Т-плюс" и муниципальной компании "Теплоснабжение", руководителей образования и соцсферы для координации действий и понимания ситуации. В ночь на 27 января в Пензе ударили морозы, температура упала с минус 9 до минус 24 градусов ниже нуля.

"Мы решаем сейчас главную задачу - восстановить подачу тепла и сохранить систему теплоснабжения города, не допустив ее замораживания", - такую задачу поставил мэр перед аварийными бригадами и всеми службами города.

Жители Пензы с понимаем отнеслись к возникшей ситуации. На своих рабочих местах оставались директора школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спортивных объектов. Все следили за тем, чтобы не промерзли батареи и трубы, а на магистральных сетях не случилось новых порывов.

27 января распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в границах города Пензы был введен режим повышенной готовности.

Прийти на помощь городским коммунальщикам предложили Саранск, Самара, Саратов. Власти соседних регионов были готовы поставить в Пензу мобильные котельные и тепловые пушки.

Позже губернатор принял решение ввести режим ЧС на территории города Пензы. "В связи с аварией на ТЭЦ-1, повлекшей нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе на срок более одних суток принято решение ввести на территории Пензенской области режим чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава региона.

Сейчас все городские аварийные службы города Пензы работают над восстановлением подачи тепла в жилые дома. По данным городского оперативного штаба на 19:00 мск 27 января осталось провести плавный пуск тепла в 88 жилых домов. В городе Пензе работает оперативный штаб, который координирует действия всех аварийно-коммунальных служб по восстановлению сетей и подаче тепла в жилые дома.