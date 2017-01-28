Начальник Госавтодорнадзора по Карелии подозревается в избиении подчиненного

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следователи заподозрили руководителя управления Государственного автодорожного надзора по Карелии Рафаила Галикеева и замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Евгения Шелковникова в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления государственного автодорожного надзора по Республике Карелия и заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2016 года подозреваемые пригласили в служебный кабинет подчиненного для дачи пояснений по служебным вопросам и избили его, посчитав, что пояснения не соответствуют действительности. Кроме того, в 2016 году Галикеев и Шелковников вступили в сговор и купили эвакуатор, который передали подконтрольной фирме для транспортировки задержанных за нарушение весового режима автомобилей от поста весового контроля до штрафной стоянки. Деньги, получаемые от предпринимателей-перевозчиков, которым навязывались услуги эвакуатора, перечислялись на счета подконтрольной одному из подозреваемых фирме.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками МВД по республике, Управления ФСБ по Карелии.