Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальник Госавтодорнадзора по Карелии подозревается в избиении подчиненного

Происшествия
28 января, 0:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Также в злоупотреблении полномочиями подозревается замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следователи заподозрили руководителя управления Государственного автодорожного надзора по Карелии Рафаила Галикеева и замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Евгения Шелковникова в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления государственного автодорожного надзора по Республике Карелия и заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2016 года подозреваемые пригласили в служебный кабинет подчиненного для дачи пояснений по служебным вопросам и избили его, посчитав, что пояснения не соответствуют действительности. Кроме того, в 2016 году Галикеев и Шелковников вступили в сговор и купили эвакуатор, который передали подконтрольной фирме для транспортировки задержанных за нарушение весового режима автомобилей от поста весового контроля до штрафной стоянки. Деньги, получаемые от предпринимателей-перевозчиков, которым навязывались услуги эвакуатора, перечислялись на счета подконтрольной одному из подозреваемых фирме.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками МВД по республике, Управления ФСБ по Карелии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
2
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
3
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
4
Никто не услышит: жестокое "Молчание" Мартина Скорсезе
5
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
6
СМИ: спикер Конгресса США поддержал закрепление антироссийских санкций на уровне закона
7
СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосов
Темы дня
Реклама