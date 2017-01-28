Полицейские в Ингушетии разыскивают преступника, обстрелявшего патрульную машину

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают преступника, обстрелявшего накануне вечером патрульную машину в городе Малгобек. Об этом ТАСС сообщили в МВД региона.

"Около 22:00 мск неизвестным из автомобиля Lada Priora была обстреляна патрульная машина, никто не пострадал, ведется поиск преступника", - сказали в ведомстве.

В минувшую пятницу, 27 января, на улице Осканова водитель автомашины Lada Priora не подчинился требованию полицейских остановиться. За автомобилем было организовано преследование, во время которого по патрульной машине из Lada Priora было произведено четыре выстрела. Несколько пуль попали в бампер. Бросившему машину преступнику удалось скрыться. Ведется его поиск.