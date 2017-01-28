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В ДТП в Пермском крае погибли пять человек

Происшествия
28 января, 1:56 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Еще четверо пострадали
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ПЕРМЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. В ДТП, произошедшем накануне в Карагайском районе Пермского края, по уточненным данным, пять человек погибли и четыре пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В результате аварии погибли пять человек. Четыре человека с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения. Среди них водитель ВАЗа и его два пассажира, а также пассажир иномарки", - сказали в пресс- службе.

ДТП произошло 27 января на 54 км автодороге Нытва - Кудымкар в Карагайском районе Пермского края. Автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21104. В результате аварии погибли пять человек: водитель и два пассажира Kia, а также два пассажира ВАЗ-21104.

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