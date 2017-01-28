CBS: два человека погибли на востоке Канады из-за последствий ледяного шторма

ОТТАВА, 28 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Два человека погибли в атлантической канадской провинции Нью-Брансуик из-за последствий ледяного шторма. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По словам главы региона Брайана Гэлланта, эти люди отравились угарным газом. Еще два человека по этой же причине госпитализированы. "Учитывая обстоятельства, мы напоминаем жителям Нью-Брансуика, что использование генераторов, барбекю и открытого огня в помещениях может быть опасно", - сказал он.

Во вторник на эту канадскую провинцию обрушился ледяной шторм. До сих пор почти 57 тыс. потребителей здесь находятся без энергоснабжения.

В связи с этим в трех городах Нью-Брансуика уже введен режим чрезвычайного положения. Из-за обледенения линий электропередачи аварийные бригады до сих пор не могут полностью восстановить подачу тепла в жилые дома, офисы и магазины в населенных пунктах по всему региону.

Практически все школы в Нью-Брансуике не работали с 24 января. По данным энергосетевой компании NB Power, в пик ледяного шторма, который пришелся на 25 января, в провинции без энергоснабжения находились более 130 тыс. потребителей.

Аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды, но о сроках завершения работ не сообщается.

По данным национального метеобюро, в этой части Канады выпало до 80 мм осадков. При этом ледяные дожди сопровождались сильным ветром с порывам до 100 км/ч (28 м/с). Ледяной шторм из Нью-Брансуика движется в соседние провинции - Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор.