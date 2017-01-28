В Мексике бензовоз с 20 тыс. литров топлива врезался в грузовик

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МЕХИКО, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Бензовоз, перевозивший 20 тыс. литров топлива, врезался в грузовик на одной из трасс мексиканского штата Мичоакан в пятницу.
После лобового столкновения машины загорелись и были полностью уничтожены огнем, их водители погибли на месте. Об этом сообщили представители спасательных служб региона.
В тушении огня были задействованы несколько пожарных расчетов. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
В районе, где произошло ДТП, автомобильное движение на несколько часов оказалось сильно затруднено.