Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мексике бензовоз с 20 тыс. литров топлива врезался в грузовик

Происшествия
28 января, 4:16 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Водители обоих транспортных средств погибли на месте
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Бензовоз, перевозивший 20 тыс. литров топлива, врезался в грузовик на одной из трасс мексиканского штата Мичоакан в пятницу.

После лобового столкновения машины загорелись и были полностью уничтожены огнем, их водители погибли на месте. Об этом сообщили представители спасательных служб региона.

В тушении огня были задействованы несколько пожарных расчетов. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

В районе, где произошло ДТП, автомобильное движение на несколько часов оказалось сильно затруднено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
3
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
4
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
5
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусора
6
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
7
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
Темы дня
Реклама