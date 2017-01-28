На остановке в Москве автомобиль сбил людей

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобиль сбил рабочих, расчищавших снег на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.
"В 04:20 мск ВАЗ2114 въехал в остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра города, где сбил бригаду рабочих, которые чистили снег. В результате аварии погиб один из рабочих и трое пострадали, также травмы получил водитель "Жигулей", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС.