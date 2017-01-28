Сотрудник Росгвардии ранил злоумышленника, напавшего на него при задержании на МКАД

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии ранил из табельного оружия злоумышленника, который напал на него при задержании на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Как рассказали в управлении, около полуночи наряд группы задержания Ленинского ОВО Росгвардии Московской области при патрулировании возле торгового центра на 32 км внешней стороны МКАД увидел, как три человека избивают мужчину.

Заметив правоохранителей, два злоумышленника попытались скрыться, а один напал на сотрудника Росгвардии с осколком разбитой бутылки.

"После предупреждений и нескольких выстрелов в воздух сотрудник вневедомственной охраны был вынужден применить табельное оружие и два раза выстрелил по ногам злоумышленника. Сам росгвардеец получил ранение осколком бутылки в руку", - сказали в пресс-службе.