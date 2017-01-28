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В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД

Происшествия
28 января, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
За рулем был друг Багдасарян, сама же она находилась в машине в качестве пассажира
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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники ДПС задержали за нарушение правил дорожного движения автомобиль, в котором "стритрейсерша" Мара Багдасарян в качестве пассажира ехала после опроса из отдела полиции на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

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По данным источника, накануне вечером Багдасарян была приглашена в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. После этого девушка с друзьями уехали из полиции, но их автомобиль был остановлен на Университетском проспекте за нарушение ПДД.

"Сотрудники ДПС остановили автомобиль и доставили водителя в отдел для разбирательства. После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен. Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении злостной нарушительницы ПДД Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток.

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Кроме того, 12 января этого года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ, которые были назначены ей по решению суда.

Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей так называемой золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz, за участие в них и нарушение правил дорожного движения она отбыла ранее 10-дневный административный арест.

Накануне в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта о штрафах за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что МВД готово обсуждать новые виды наказания для автохамов, если будет запрос общества. При этом, по его словам, законодательство уже содержит достаточно суровый набор мер в отношении таких нарушителей, как Багдасарян.

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