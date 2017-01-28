Тело годовалого ребенка обнаружено при разборе завалов на месте пожара в Якутии

ЯКУТСК, 28 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Тело годовалого ребенка обнаружено в субботу при разборе завалов на месте сгоревшего 8-квартирного дома в селе Бердигестях Горного района Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

"Дом полностью уничтожен огнем. Тело ребенка обнаружено при разборе завалов на месте пожара 28 января. Мать получила 22% ожогов тела и доставлена в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Установлено, что 27 января мать троих детей обнаружила возгорание на кухне квартиры и успела вывести из нее сына, 2016 года рождения и дочь, 2012 года рождения, а сын 2015 года рождения, который шел следом за ней, пропал. Попытка проникнуть в квартиру для поисков ребенка не удалась из-за сильного задымления.

Ранее сообщалось, что из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе семь детей. На данный момент жильцы сгоревшего дома расселены по знакомым и родственникам, им оказывается психологическая помощь. Жители села начали собирать вещи и средства для погорельцев.

"Сегодня на совещании по ЧС района будет решен вопрос с предоставлением им временного жилья", - сообщил ТАСС глава района Никита Андреев.

Сигнал о пожаре в 8-квартирном доме в селе Бердигестях поступил в 19:20 по местному времени 27 января. Тушение огня продолжалось более 13 часов, полностью ликвидировать пожар удалось лишь сегодня в 08:30 по местному времени.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.