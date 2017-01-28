Житель Красноярска открыл стрельбу из ружья на улице города

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Полиция задержала 28-летнего жителя Красноярска, который открыл стрельбу из охотничьего ружья на улице города и разгромил торговый павильон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В Красноярске оперативно пресекли действия злоумышленника, который стрелял из охотничьего оружия на проспекте Металлургов. У мужчины изъято гладкоствольное охотничье ружье "Сайга", - сказали в ведомстве.

По данным полиции, о стрельбе сообщили очевидцы. Установлено, что мужчина, сначала произвел несколько выстрелов у себя в квартире, затем вышел на улицу, где в торговом павильоне учинил погром.

От действий злоумышленника никто не пострадал. Полицейские выяснили, что оружие официально зарегистрировано на мужчину, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.