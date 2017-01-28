Более 30 многоквартирных домов остаются без тепла в Пензе после коммунальной аварии

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ПЕНЗА, 28 января. /ТАСС/. Около 30 многоквартирных домов остаются неподключенными к теплоснабжению в Пензе.
Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС сообщил начальник управления ЖКХ городской администрации Андрей Гришин.
"Осталось разморозить и подключить 31 жилой дом", - сказал он, уточнив, что почти половина из этих домов находится в микрорайоне "Север".
Гришин добавил, что дома преимущественно малоквартирные, барачного типа - по четыре-восемь квартир. "В квартирах на "Севере" тепло, возможность обогрева у людей там есть. Температура в жилых помещениях до 20 градусов (тепла - прим. ТАСС)", - подчеркнул начальник управления.
В субботу утром в этом микрорайоне зафиксированы мелкие аварии и утечки. По словам Гришина, необходимо собрать весь потенциал муниципальных бригад ЖКХ и закрепить за каждой из них отдельный дом. Координировать все работы будет управление ЖКХ города.
В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.