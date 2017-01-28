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Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

Происшествия
28 января, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Эксперты устанавливают причину возгорания
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня ночью пожар произошел в поселке Ильинский в частном доме на улице Пионерская. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме тела двух человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают эксперты, причина пожара и гибели людей устанавливается.

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