Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня ночью пожар произошел в поселке Ильинский в частном доме на улице Пионерская. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме тела двух человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают эксперты, причина пожара и гибели людей устанавливается.