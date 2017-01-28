Генпрокуратура РФ направила в суд дело о незаконном обналичивании 3 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 3 млрд рублей, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - сказал Куренной.

По версии следствия, с составе организованной группы Мошкунов и Серебренникова незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

"С января 2014 года по декабрь 2015 года сообщники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн рублей", - сообщил Куренной.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД, направлено в Преображенский суд Москвы.

Расследование в отношении сообщников Мошкунова и Серебренниковой продолжается.