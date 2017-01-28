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В Крыму из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение

Происшествия
28 января, 11:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым в субботу объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ожидаемого в ближайшие часы снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 2-3 часа, до конца дня 28 января и ночью 29 января в южных, восточных районах Крыма и горах ожидается очень сильный снег", - говорится в предупреждении.

Спасатели советуют водителям воздержаться от дальних поездок.

 

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