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Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро

Происшествия
28 января, 12:16 дата обновления: 28 января, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Женщина направлена в больницу бригадой скорой помощи, ребенок доставляется в детскую клинику санитарным вертолетом
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина и ребенок получили травмы, упав на рельсы на станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии в ходе инцидента с другим пассажиром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на московском метро, отметив, что после инцидента движение поездов полностью восстановлено.

"Женщина с ребенком, по словам очевидцев, оступилась по неосторожности в ходе инцидента с другим пассажиром, в результате чего они упали на рельсы. Женщина получила ушибы, ребенок пострадал меньше, так как упал сверху на женщину. Сотрудники полиции вместе с работниками метро подняли потерпевших на платформу и передали их врачам скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Женщина направлена в больницу бригадой скорой помощи, ребенок доставляется в детскую клинику санитарным вертолетом.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего.

Столичные следователи СК начали проверку обстоятельств падения женщины с ребенком на рельсы в метро.

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