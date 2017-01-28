Дворкович: устранение последствий аварии в Пензе потребует больше времени

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Последствия аварии на ТЭЦ в Пензе устраняются правильно, но на это потребуется больше времени, чем казалось первоначально, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Считаю, что в целом все работы организованы по устранению последствий правильным образом. Но авария достаточно серьезная для города в целом, поэтому уходит больше времени, чем казалось в первый момент", - сказал Дворкович.
Он затруднился оценить сумму ущерба.
В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.
По состоянию на утро 28 января остаются неподключенными к теплоснабжению около 30 многоквартирных домов.