Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: устранение последствий аварии в Пензе потребует больше времени

Происшествия
28 января, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Вице-премьер РФ затруднился оценить сумму ущерба
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Последствия аварии на ТЭЦ в Пензе устраняются правильно, но на это потребуется больше времени, чем казалось первоначально, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Считаю, что в целом все работы организованы по устранению последствий правильным образом. Но авария достаточно серьезная для города в целом, поэтому уходит больше времени, чем казалось в первый момент", - сказал Дворкович.

Он затруднился оценить сумму ущерба.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

По состоянию на утро 28 января остаются неподключенными к теплоснабжению около 30 многоквартирных домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на ТЭЦ в Пензе
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама