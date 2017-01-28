"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина с 9-летней дочерью сама упала под поезд на станции метро "Молодежная" в Москве, в результате чего она и девочка получили тяжелые травмы.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
"По записям камер видеонаблюдения установлено, что женщина сама с ребенком бросилась под поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое предпринял машинист, состав наехал на потерпевших. Пострадавшими оказались москвичка 1974 года рождения и ее 9-летняя дочь. В тяжелом состоянии они госпитализированы, ребенка в больницу доставил санитарный вертолет", - сказали в пресс-службе.
Столичные следователи начали проверку обстоятельств случившегося. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Сегодня утром на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена сотрудники полиции с рельсов извлекли женщину 1974 года рождения и ребенка 2006 года рождения", - сказала Иванова.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Юлия Иванова.
В настоящее время опрашиваются очевидцы ЧП.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на московском метро, со слов очевидцев, женщина с ребенком оступилась и упала на рельсы в ходе инцидента с другим пассажиром.