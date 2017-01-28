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"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"

Происшествия
28 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что пострадавшая оступилась из-за конфликта с другим пассажиром
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© АГН "Москва"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина с 9-летней дочерью сама упала под поезд на станции метро "Молодежная" в Москве, в результате чего она и девочка получили тяжелые травмы.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"По записям камер видеонаблюдения установлено, что женщина сама с ребенком бросилась под поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое предпринял машинист, состав наехал на потерпевших. Пострадавшими оказались москвичка 1974 года рождения и ее 9-летняя дочь. В тяжелом состоянии они госпитализированы, ребенка в больницу доставил санитарный вертолет", - сказали в пресс-службе.

СК начал доследственную проверку

Столичные следователи начали проверку обстоятельств случившегося. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня утром на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена сотрудники полиции с рельсов извлекли женщину 1974 года рождения и ребенка 2006 года рождения", - сказала Иванова.

"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Юлия Иванова.

В настоящее время опрашиваются очевидцы ЧП.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на московском метро, со слов очевидцев, женщина с ребенком оступилась и упала на рельсы в ходе инцидента с другим пассажиром.

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