В Москве задержан подозреваемый в краже старинных икон из тульского храма

Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в ГерманииСпорт 28 января, 15:01
Эксперт: исход финала Australian Open между сестрами Уильямс закономеренСпорт 28 января, 14:55
Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на "Уэмбли"Спорт 28 января, 14:45
Российская саночница Иванова заняла 11-е место на чемпионате мираСпорт 28 января, 14:42
"Феррари" опровергла информацию, что команда назовет болид в честь погибшего БьянкиСпорт 28 января, 14:39
"Динамо" намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКАСпорт 28 января, 14:30
Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца МиюшковичаСпорт 28 января, 14:03
Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлемаСпорт 28 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже старинных икон из храма в Туле. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции в Москве задержан 26-летний подозреваемый в краже старинных икон из храма в поселке Петелино Тулы. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что девять из похищенных икон находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты", - сообщила она.
Кроме того, в квартире бывшей жены подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще одну похищенную икону.
"Одна из икон, "Спас в терновом венце", как предполагается, имеет большую культурную и историческую ценность", - отметила Волк.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.