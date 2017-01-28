В Москве задержан подозреваемый в краже старинных икон из тульского храма

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже старинных икон из храма в Туле. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции в Москве задержан 26-летний подозреваемый в краже старинных икон из храма в поселке Петелино Тулы. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что девять из похищенных икон находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты", - сообщила она.

Кроме того, в квартире бывшей жены подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще одну похищенную икону.

"Одна из икон, "Спас в терновом венце", как предполагается, имеет большую культурную и историческую ценность", - отметила Волк.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.