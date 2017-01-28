В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте

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В сети появилось видео аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. ВАЗ2114 не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом. На автобусной остановке в этот момент находились рабочие, которые чистили снег. Водитель Жигулей, также получил травмы.