Девять многоквартирных домов остаются без тепла в Пензе после коммунальной аварии

ПЕНЗА, 28 января. /ТАСС/. Более 50 человек, проживающих в девяти домах в Пензе, остаются без тепла после коммунальной аварии. Об этом сообщил на совещании по ликвидации ЧС мэр города Виктор Кувайцев.

"Необходимо завершить работы на девяти домах, в них проживают 56 жителей, из которых 10 детей. Внутриквартальные сети подключаем", - сказал он.

Ранее начальник управления ЖКХ городской администрации Андрей Гришин в ходе оперативного штаба по ликвидации ЧС отмечал, что температура в квартирах порядка 20 градусов. Возможность обогрева у людей есть. Власти оборудовали 44 пункта временного пребывания граждан, куда при желании можно выехать.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах 26 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.