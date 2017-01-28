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ОМОН обнаружил учебную мину в посылке, отправленной через аэропорт Пулково

Происшествия
28 января, 14:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, января. /ТАСС
Найденный боеприпас опасности не представляет
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортного ОМОН обнаружили учебную мину в посылке, отправленной в Северную Америку через петербургский аэропорт Пулково. Найденный боеприпас опасности не представляет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Подозрение сотрудников аэровокзала вызвала посылка, отправляемая в одну из стран Северной Америки, - сказал собеседник агентства. - В ней находился предмет, похожий на мину. Прибывшие в терминал кинологи и взрывотехники ОМОН осмотрели одну из коробок почтового отправления, сначала применив служебную собаку, потом и технические средства обнаружения".

В результате обследования инженерно-техническая группа ОМОН на транспорте Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти обнаружила учебную противопехотную мину ПМН-2.

"Учебное пособие не представляет опасности, но, тем не менее, передано следственной группе для проведения проверки", - добавили в пресс-службе.

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