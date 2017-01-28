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СК проводит проверку по факту взрыва в Кабардино-Балкарии

Происшествия
28 января, 16:17 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 28, января. /ТАСС
Глава республики Юрий Коков также поручил оказать помощь семье погибшего и всестороннюю поддержку пострадавшему в результате инцидента
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НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Следственным управлением СК по Кабардино-Балкарии (КБР) инициирована проверка по факту взрыва, произошедшего в городе Баксане, в результате которого погиб один человек, еще один с множественными ожогами попал в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по КБР проводится проверка по факту хлопка бытового газа, произошедшего в городе Баксан. Согласно материалам проверки, 28 января 2017 года, примерно в 10 часов утра, в подсобном помещении, расположенном в одном из многоквартирных домов в городе Баксане, произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а другой получил множественные ожоги. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия", - сказали в ведомстве.

Глава республики Юрий Коков поручил провести расследование причин взрыва. "Юрием Коковым даны поручения правительству КБР оказать помощь семье погибшего, всестороннюю поддержку пострадавшему, провести тщательное расследование причин произошедшего. Поставлена задача проверить соблюдение правил эксплуатации газового оборудования по всей территории Кабардино-Балкарии", - сказали в его пресс-службе.

ЧП произошло в субботу около 10 часов утра. В МЧС сообщили, что в городе Баксан, по улице Катханова, в производственном помещении произошел взрыв без последующего горения. В результате один человек 1977 года рождения погиб, еще один мужчина 1967 года рождения доставлен в районную больницу.

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Коков, Юрий Александрович
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