У музыканта группы "Бахыт-Компот" в московском Гольяново украли гитару за $3 тыс.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные украли в субботу в Москве у соло-гитариста группы "Бахыт-Компот" Яна Комарницкого сделанную на заказ гитару стоимостью $3 тыс., сообщила ТАСС адвокат Сталина Гуревич.

"В районе Гольяново при выходе из магазина мы обнаружили, что у меня из машины украли гитару Яна и процессор к ней. Это гитара ручной работы, которая была сделана на заказ за $3 тыс.", - рассказала юрист.

По ее словам, в районе Гольяново в субботу должен был состояться концерт группы "Бахыт-Компот".

Гуревич отметила, что в салоне машины находились дорогостоящие вещи, но преступники взяли только гитару и процессор.

"Мы прождали первый наряд полиции 20 минут, но они уехали, и только через 50 минут появилась оперативно-следственная (группа, чтобы) зафиксировать инцидент", - добавила юрист.

Рок-группа "Бахыт-Компот" была создана в 1989 году.