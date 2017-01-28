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У музыканта группы "Бахыт-Компот" в московском Гольяново украли гитару за $3 тыс.

Происшествия
28 января, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Инструмент ручной работы был похищен из автомобиля соло-гитариста коллектива
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© Сталина Гуревич

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные украли в субботу в Москве у соло-гитариста группы "Бахыт-Компот" Яна Комарницкого сделанную на заказ гитару стоимостью $3 тыс., сообщила ТАСС адвокат Сталина Гуревич.

"В районе Гольяново при выходе из магазина мы обнаружили, что у меня из машины украли гитару Яна и процессор к ней. Это гитара ручной работы, которая была сделана на заказ за $3 тыс.", - рассказала юрист.

По ее словам, в районе Гольяново в субботу должен был состояться концерт группы "Бахыт-Компот".

Гуревич отметила, что в салоне машины находились дорогостоящие вещи, но преступники взяли только гитару и процессор.

"Мы прождали первый наряд полиции 20 минут, но они уехали, и только через 50 минут появилась оперативно-следственная (группа, чтобы) зафиксировать инцидент", - добавила юрист.

Рок-группа "Бахыт-Компот" была создана в 1989 году.

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