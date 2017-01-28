CBC: более 43 тыс. объектов на востоке Канады уже четыре дня остаются без энергоснабжения

ОТТАВА, 28 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Свыше 43 тыс. объектов канадской провинции Нью-Брансуик уже четыре дня остаются без энергоснабжения из-за обрушившегося во вторник на регион ледяного шторма. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Аварийные бригады до сих пор не могут восстановить пострадавшие из-за стихии коммуникации и подать тепло в жилые дома, офисы и магазины населенных пунктов региона. Власти уже шести городов провинции объявили о введении режима чрезвычайного положения.

"Нам удалось достигнуть значительного прогресса за утро субботы, когда подача тепла была восстановлена пяти тысячам потребителей. Безусловно, еще больше потребителей получат доступ к нашим услугам до конца воскресенья", - заявил вице-президент местной энергосетевой компании NB Power Тони Охара.

Точных сроков завершения ремонта он не назвал. В пик ледяного шторма, который пришелся на 25 января, в Нью- Брансуике без энергоснабжения оставались более 130 тыс. объектов, в пятницу - свыше 58 тыс.

Накануне глава региона Брайан Гэллант сообщил, что в провинции из-за последствий ледяного шторма погибли два человека. Еще два человека были госпитализированы.

По данным Национального метеобюро, в этой части Канады выпало до 80 мм осадков. При этом ледяные дожди сопровождались сильным ветром с порывам до 100 км в час (28 м в секунду).