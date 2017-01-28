Источник: взрыв прогремел на заправке в пригороде Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Взрыв прогремел в субботу вечером на заправке в пригороде Махачкалы, данные о пострадавших уточняются, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Около 22:15 на АЗС в дачном обществе Пальмира (пригород Махачкалы) прогремел взрыв. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.