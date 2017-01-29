В Мексике десятки человек пострадали в результате падения автобуса с моста

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МЕХИКО, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Три человека погибли и по меньшей мере 25 получили травмы 28 января в автокатастрофе в пригороде мексиканской столицы. В городе Экатепек автобус потерял управление и упал с моста, сообщили представители властей. В числе пострадавших оказались пятеро детей, в том числе младенец.
Спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы достать людей из машины, приземлившейся на собственную крышу. Согласно предварительной версии, к трагедии привела возникшая неисправность транспортного средства. Прокуратура приступила к расследованию случившегося.