Пожар на заправке в пригороде Махачкалы потушили

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва на заправке в пригороде Махачкалы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

"В 01:10 мск пожар ликвидирован. В настоящее время идет разбор и проливка конструкций", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, на заправке взорвалась емкость с пропаном, из-за чего начался пожар. Он был локализован в 23:00 мск субботы, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в ожоговый центр.