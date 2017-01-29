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Пожар на заправке в пригороде Махачкалы потушили

Происшествия
29 января, 1:35 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, января. /ТАСС
В результате происшествия пострадал один человек
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МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва на заправке в пригороде Махачкалы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

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"В 01:10 мск пожар ликвидирован. В настоящее время идет разбор и проливка конструкций", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, на заправке взорвалась емкость с пропаном, из-за чего начался пожар. Он был локализован в 23:00 мск субботы, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в ожоговый центр.

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