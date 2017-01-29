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В водах Малайзии пропало судно с более чем 30 людьми на борту

Происшествия
29 января, 6:16 дата обновления: 29 января, 6:52 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Ведутся поисково-спасательные работы
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ШАНХАЙ, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пассажирское судно, на борту которого находятся более 30 человек, пропало в водах Малайзии.

Как сообщило агентство Синьхуа, утром 28 января судно отправилось из порта Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах) на популярный у туристов остров Хуаньтань (китайское название острова - прим. ТАСС), но в пункт назначения так и не прибыло.

По данным агентства морской безопасности Малайзии, на борту прогулочного судна - 31 человек, 28 из них прибыли из Китая. При этом генеральное консульство КНР в Кота-Кинабалу на данный момент подтверждает, что лишь у 18 пассажиров были китайские паспорта.

Для проведения поисково-спасательных работ власти Малайзии направили восемь судов и два самолета. О причинах потери связи с пропавшим судном информации нет.

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