СМИ: полиция Палермо два часа охотилась за сбежавшим из цирка тигром

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бенгальский тигр сбежал в субботу из бродячего цирка в Палермо и несколько часов разгуливал по улицам столицы Сицилии. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Первые сообщения о встрече с опасным хищником стражи порядка получили около 7 утра по местному времени. Оказалось, что тигр по кличке Оскар сбежал из остановившегося в городе бродячего цирка. К операции по поимке животного были привлечены не только полицейские, но также пожарные и ветеринары.

Тигра удалось блокировать во дворе одного из магазинов города. Затем правоохранители усыпили его с помощью транквилизаторов, подложенных в кусок мяса. В общей сложности поимка животного заняла два часа, была перекрыта одна из улиц города.

Никто из жителей не пострадал. Полиция проводит расследование случившегося.