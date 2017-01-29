Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Томском

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП в Шегарском районе Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"28 января 2017 года, около 21:00 часов в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Шегарском районе, - говорится в сообщении. - Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, на 102 километре трассы Томск - Каргала - Колпашево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 41-летнего водителя".

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Chevrolet, а также пассажирка Toyota. Водитель Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу в Томске.

Полиция проводит проверку и выясняет детали произошедшего.