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Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Томском

Происшествия
29 января, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Один из водителей с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП в Шегарском районе Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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"28 января 2017 года, около 21:00 часов в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Шегарском районе, - говорится в сообщении. - Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, на 102 километре трассы Томск - Каргала - Колпашево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 41-летнего водителя".

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Chevrolet, а также пассажирка Toyota. Водитель Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу в Томске.

Полиция проводит проверку и выясняет детали произошедшего.

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