В Хасавюрте блокирован дом, где укрылись боевики

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МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Силовики блокировали в дагестанском Хасавюрте дом, в котором могут находиться боевики. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.
"Уже есть блокированный дом. Число боевиков, находящихся в нем, уточняется. Ведутся переговоры об их сдаче", - сказал собеседник.
По его словам, дом был блокирован в рамках отработки оперативной информации о местонахождении боевиков из так называемой хасавюртовской бандгруппы.
Ранее Оперативный штаб НАК в Дагестане сообщил о введении режима КТО в Хасавюрте с 08:20 мск воскресенья.