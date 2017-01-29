Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Женщина, которая упала вместе с десятилетней дочерью под поезд на станции метро "Молодежная", скончалась в больнице в результате полученных тяжелых травм. Пострадавший при инциденте ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах столицы.
"Пострадавшая и ее ребенок были доставлены в больницу вертолетом, где им была оказана срочная хирургическая помощь. Ночью женщина скончалась, ее дочь остается в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Накануне около 12:00 мск жительница Москвы 1974 года рождения после разговора по мобильному телефону упала со своей малолетней дочерью под подходящий поезд. Как сообщали в пресс-службе метро, несмотря на применение экстренного торможения состав наехал на людей. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ее дочь - многочисленные ушибы и травмы. Потерпевших из-под вагона достали сотрудники полиции, которые дежурили на станции.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Попытка убийства".