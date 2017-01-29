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В подмосковной Балашихе неизвестный ранил из пистолета мужчину

Происшествия
29 января, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Для поиска злоумышленника в Москве и Подмосковье введен план "Перехват"
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестный в подмосковной Балашихе ранил из пистолета мужчину и скрылся на автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Неизвестный на улице 1-го Мая ранил из пистолета мужчину, после чего скрылся. Потерпевшему оказывают помощь врачи скорой. Для поиска злоумышленника в Москве и Подмосковье введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

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