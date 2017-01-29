В подмосковной Балашихе неизвестный ранил из пистолета мужчину

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестный в подмосковной Балашихе ранил из пистолета мужчину и скрылся на автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Неизвестный на улице 1-го Мая ранил из пистолета мужчину, после чего скрылся. Потерпевшему оказывают помощь врачи скорой. Для поиска злоумышленника в Москве и Подмосковье введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.