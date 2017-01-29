На Ямале спасатели ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка

Шишкин признался, что его привлекает игровая манера ФК "Краснодар"Спорт 29 января, 12:17
ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"Спорт 29 января, 12:08
Российские хоккеистки разгромили сборную США в стартовом матче на УниверсиадеСпорт 29 января, 11:44
Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в "Анжи"Спорт 29 января, 11:29
В Москве задержаны похитители элитных игрушекПроисшествия 29 января, 11:28
Медведева после общения с Костнер поставила себе цель выучить пять языковСпорт 29 января, 11:18
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допингеСпорт 29 января, 10:56
Пловец Ватанабэ установил мировой рекорд на 200 м брассомСпорт 29 января, 10:28
СМИ: Фийону может грозить разбирательство в связи с хищением средств СенатаМеждународная панорама 29 января, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Спасатели разыскивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, пропавшего в тундре. Поиски ведутся силами ГУ МЧС по ЯНАО и аварийно-спасательной службы "Ямалспас". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"В тундре организованы поиски четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, они будут вестись сегодня и завтра. По предварительным данным, его мать вышла из чума за водой, вернулась через 40 минут, а ребенка в чуме уже не было. Оленеводы связались со спасателями по спутниковому телефону", - сказал источник.
Эту информацию ТАСС подтвердили в "Ямалспасе". "Поиски ведутся", - сообщили в службе.
Ранее в ЯНАО было объявлено штормовое предупреждение. На Ямале усилился ветер, снег, метель, местами ветер до 27 м/с.