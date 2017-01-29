На Ямале спасатели ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Спасатели разыскивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, пропавшего в тундре. Поиски ведутся силами ГУ МЧС по ЯНАО и аварийно-спасательной службы "Ямалспас". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"В тундре организованы поиски четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, они будут вестись сегодня и завтра. По предварительным данным, его мать вышла из чума за водой, вернулась через 40 минут, а ребенка в чуме уже не было. Оленеводы связались со спасателями по спутниковому телефону", - сказал источник.

Эту информацию ТАСС подтвердили в "Ямалспасе". "Поиски ведутся", - сообщили в службе.

Ранее в ЯНАО было объявлено штормовое предупреждение. На Ямале усилился ветер, снег, метель, местами ветер до 27 м/с.