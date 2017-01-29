В Индии из-за тумана столкнулись 30 транспортных средств

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще 15 пострадали в результате столкновения 30 транспортных средств в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

ДТП произошло на автомагистрали Джайпур-Агра примерно в 25 км от города Джайпур, штат Раджастхан. По информации телеканала, в столкновении участвовали не только автомобили, но автобусы и грузовики.

Причиной инцидента, как сообщается, стал густой туман.