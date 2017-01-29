Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов спасли ученицу одной из нижегородских школ из плена вербовщика террористической организации. Девушка познакомилась с ним через соцсеть и убежала из дома, через трое суток правоохранители нашли ее в Дагестане и освободили в ходе спецоперации - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ФСБ по Нижегородской области.
"В конце января в Дагестане в ходе спецоперации ФСБ из плена вербовщика террористической организации была освобождена 16-летняя нижегородка", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что о пропаже девушки в правоохранительные органы своевременно сообщили родители. Спустя трое суток спецслужбы обнаружили ее в одном из дагестанских аулов.
По сведениям правоохранительных органов, девушка, которая учится в 11 классе, познакомилась с вербовщиком через в социальную сеть летом прошлого года. На связь с ученицей тот вышел сам. Во время общения вербовщик вошел к ней в доверие, "рассказывал, что девушку ждет богатое и успешное будущее, если она уедет с ним, а родителям и друзьям она, якобы, не нужна".
Этой зимой после случайной домашней ссоры, а также конфликта со сверстниками, школьница исчезла. Как выяснилось, она улетела с "новым другом" в Дагестан. Уже после освобождения, девушка сообщила, что в Дагестане молодого человека "будто подменили: он начал угрожать школьнице расправой, если она не поступит так, как он пожелает".
"Вербовщики обладают навыками управления людьми путем психологического воздействия. Их главная цель - вовлечение человека в радикальные течения ислама и в последующем - получение из этого выгоды. Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь", - подчеркнули в пресс-службе УФСБ по региону. Там добавили, что девушка вполне могла попасть в ряды международных террористических организаций, включая ИГ (запрещена в России - прим. ТАСС).