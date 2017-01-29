Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00

ПЕНЗА, 29 января. /ТАСС/. Власти планируют полностью восстановить теплоснабжение в домах Пензы к 23:00 мск. Об этом заявил на совещании по ликвидации ЧС мэр города Виктор Кувайцев.

"В графике сегодняшнего дня в 23:00 (планируется завершить работы - прим. ТАСС)", - сказал он. На данный момент рабочие бригады ведут прокладку трубопровода. По словам Кувайцева, на 12:00 мск проложено 2,1 тыс. метров труб диаметра 80 мм и 400 метров диаметра 25 мм.

"Работают сейчас 24 бригады численностью 97 человек. Меняются и монтируются задвижки, подается теплоноситель в дома, проводится опрессовка, подворовый и поквартирный обход", - уточнил мэр. Он также добавил, что пять человек находятся в санатории имени Володарского, где оборудован один из пунктов временного размещения граждан.

Жительница одного из домов по улице Лунинской Людмила Петровна рассказала корр. ТАСС, что не успела вовремя слить воду из батарей, потому что об этой необходимости узнала из новостей. "Пока не показали по телевизору, мы не знали. Мужиков у нас нет здесь. Не успели воду слить, все трещит, вверху трещит", - уточнила она.

Юлия Герасимова, чья квартира также остается без тепла, сообщила, что пришлось установить обогреватель. "Трое суток, самая низкая температура была (минус) 18 градусов. Топим сами газом и обогревателем", - отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах 26 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах. По последним данным городской администрации, без тепла остаются 9 домов, в которых проживают 56 жителей, в том числе 10 детей.