Состояние пострадавшего при пожаре на АЗС в Махачкале оценивается как тяжелое

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре на заправочной станции в Махачкале находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Пострадавший - парень 26 лет. У него 18% ожогов тела, сейчас находится в реанимации ожогового центра республиканской клинической больницы. Его состояние тяжелое стабильное", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, накануне вечером в пригороде Махачкалы на заправке взорвалась емкость с пропаном. Из-за этого начался пожар, который удалось потушить сегодня в 01:10 мск.