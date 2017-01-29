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Состояние пострадавшего при пожаре на АЗС в Махачкале оценивается как тяжелое

Происшествия
29 января, 13:24 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, января. /ТАСС
В пресс-службе Министерства здравоохранения республики сообщили, что у пострадавшего 18% ожогов тела
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МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре на заправочной станции в Махачкале находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Пострадавший - парень 26 лет. У него 18% ожогов тела, сейчас находится в реанимации ожогового центра республиканской клинической больницы. Его состояние тяжелое стабильное", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, накануне вечером в пригороде Махачкалы на заправке взорвалась емкость с пропаном. Из-за этого начался пожар, который удалось потушить сегодня в 01:10 мск.

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