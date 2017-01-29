Мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна многоэтажки после ссоры с женщиной в центре Москвы, от полученных травм он скончался на месте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде.

"Потерпевший получил смертельные травмы. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибший выпал после ссоры с женщиной, она находится на месте происшествия в шоковом состоянии.