Мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна многоэтажки после ссоры с женщиной в центре Москвы, от полученных травм он скончался на месте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел в Шмитовском проезде.
"Потерпевший получил смертельные травмы. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, погибший выпал после ссоры с женщиной, она находится на месте происшествия в шоковом состоянии.