С затонувшего в водах Малайзии судна спасены 27 человек,

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ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Спасатели извлекли из воды в общей сложности 27 человек с затонувшего у побережья Малайзии судна с китайскими туристами. Как сообщил информационный портал Sina, еще четыре пассажира числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что поисково-спасательная операция будет продолжена и в темное время суток.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили недалеко от места трагедии двух членов экипажа - капитана и матроса судна. Они сообщили, что после крушения все выжившие собрались в цепь и начали "дрейфовать по течению" в ожидании помощи. Капитан же и матрос плыли в сторону берега за помощью, оставив пассажиров с третьим членом экипажа.
Связь с прогулочным судном, перевозившим 28 туристов из Китая и троих членов экипажа, была потеряна в субботу около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя почти 12 часов после отправления из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах). Судно направлялось на популярный туристический курорт Менгалум, который расположен на крошечных островах на удалении примерно 56 км от Кота-Кинабалу. -