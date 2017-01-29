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Режим контртеррористической операции снят в Хасавюрте

Происшествия
29 января, 15:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, января. /ТАСС
Все мероприятия, связанные с поиском боевиков, завершены
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МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"В 15:10 мск режим КТО в Хасавюрте снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сообщил собеседник.

Как ранее сообщили в информационном центре НАК, органами безопасности была получена информация о нахождении в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте группы вооруженных лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности. Руководителем оперативного штаба НАК (начальником УФСБ России по Республике Дагестан) с 08:20 мск был введен правовой режим КТО. Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты, прилегающая территория была оцеплена, жители ближайших домов были эвакуированы.

На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу. В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были уничтожены. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

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