Режим контртеррористической операции снят в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"В 15:10 мск режим КТО в Хасавюрте снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сообщил собеседник.

Как ранее сообщили в информационном центре НАК, органами безопасности была получена информация о нахождении в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте группы вооруженных лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности. Руководителем оперативного штаба НАК (начальником УФСБ России по Республике Дагестан) с 08:20 мск был введен правовой режим КТО. Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты, прилегающая территория была оцеплена, жители ближайших домов были эвакуированы.

На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу. В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были уничтожены. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.