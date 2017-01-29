Прокуратура проводит проверку после взрыва заправки в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 29 января. /Корр. ТАСС /. Прокуратура проводит проверку после взрыва АЗС в Махачкале, в результате которого пострадал один человек.
Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Дагестана.
"По поручению прокурора республики прокуратурой Махачкалы проводится проверка в связи с произошедшим 28 января взрывом на автозаправочной станции в городе. В рамках надзорных мероприятий будет проверена, в том числе, законность осуществления предпринимательской деятельности на указанном объекте", - сообщил собеседник.
Как сообщал ТАСС, накануне вечером в пригороде Махачкалы на заправке взорвалась емкость с пропаном. Из-за этого начался пожар, который удалось потушить сегодня в 01:10 мск. Площадь пожара составила 120 кв. метров. В результате пострадал один человек - мужчина 26 лет. Он находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.