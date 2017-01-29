Подозрительный предмет обнаружен в районе Севастопольского морпорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Подозрительный предмет обнаружен в воскресенье в районе Севастопольского морского порта, полиция проводит проверку. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Севастополю.

"В районе Севастопольского морского порта обнаружен подозрительный неизвестный предмет, проводится проверка", - сказали в главке, не уточнив подробностей.

Общественный порядок обеспечивается на месте силами сотрудников севастопольского ГУ МВД.