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Подозрительный предмет обнаружен в районе Севастопольского морпорта

Происшествия
29 января, 18:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Полиция начала проверку
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Подозрительный предмет обнаружен в воскресенье в районе Севастопольского морского порта, полиция проводит проверку. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Севастополю.

"В районе Севастопольского морского порта обнаружен подозрительный неизвестный предмет, проводится проверка", - сказали в главке, не уточнив подробностей.

Общественный порядок обеспечивается на месте силами сотрудников севастопольского ГУ МВД.

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