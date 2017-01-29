Юридический советник правящей партии Мьянмы убит в результате нападения в аэропорту

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Юридический советник правящей в Мьянме партии "Национальная лига за демократию" был убит в воскресенье в аэропорту Янгона. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, нападение произошло на парковке у аэропорта. Злоумышленник выстрелил советнику в голову и попытался скрыться, но его задержали стражи порядка.

Мотив нападения пока не установлен, полиция ведет расследование происшествия.