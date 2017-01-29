Тела шести молодых людей обнаружены в Баварии

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Тела шести молодых мужчин и девушек обнаружены в беседке в местечке Арнштайн рядом с немецким городом Вюрцбург (федеральная земля Бавария). Об этом в воскресенье сообщила местная полиция. Причина смерти пока не установлена.

Как отметили в правоохранительных органах, данных о том, что парни и девушки в возрасте 18-19 лет стали жертвами насильственного преступления, нет. Известно, что погибшие в субботу вечером устроили вечеринку.

В полиции отметили, что один из родителей забеспокоился, что его дети не пришли домой и отправился в воскресенье утром искать их. Он и обнаружил тела. Криминальная полиция Вюрцбурга начала расследование происшедшего.