Тела шести молодых людей обнаружены в Баварии

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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Тела шести молодых мужчин и девушек обнаружены в беседке в местечке Арнштайн рядом с немецким городом Вюрцбург (федеральная земля Бавария). Об этом в воскресенье сообщила местная полиция. Причина смерти пока не установлена.
Как отметили в правоохранительных органах, данных о том, что парни и девушки в возрасте 18-19 лет стали жертвами насильственного преступления, нет. Известно, что погибшие в субботу вечером устроили вечеринку.
В полиции отметили, что один из родителей забеспокоился, что его дети не пришли домой и отправился в воскресенье утром искать их. Он и обнаружил тела. Криминальная полиция Вюрцбурга начала расследование происшедшего.