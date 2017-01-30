Мосгорсуд проверит законность продления Улюкаеву домашнего ареста

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, на продление ему срока домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить постановление районного суда и избрать в отношении Улюкаева меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

10 января Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 15 апреля.

Экс-министр от дачи показаний по делу отказался и свою вину не признал. Срок предварительного расследования продлен до 15 мая.

В рамках уголовного дела были арестованы денежные средства и драгоценные монеты, принадлежащие экс-министру на общую сумму около 500 млн рублей. По словам пресс- секретаря Басманного суда Юноны Царевой, на счетах в российских банках арестованы денежные средства Улюкаева на сумму более 1 млн долларов и 280 млн рублей, стоимость золотых монет, изъятых в ходе обысков, составляет от 13 тыс. до 6 млн. рублей.

29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области.

Суть обвинения

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Как утверждает Следственный комитет, он был задержан при получении 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере").

Президент РФ 15 ноября освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.