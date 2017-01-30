СМИ: более 30 человек пострадали в Канаде из-за последствий ледяного шторма

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ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Более 30 человек пострадали в атлантической канадской провинции Нью-Брансуик из-за последствий ледяного шторма, который обрушился на регион еще 24 января. Об этом сообщил телеканал CBC.
По информации премьер-министра региона Брайана Гэлланта, в больницы провинции обратился 31 человек. "У всех, предположительно, отравление угарным газом", - сказал он. Премьер напомнил, что ранее из-за отравления угарным газом в Нью-Брансуике два человека погибли.
Власти шести городов провинции из-за отсутствия электроэнергии объявили о введении режима чрезвычайного положения. В настоящее время в Нью-Брансуике без тепла находятся более 26,5 тыс. потребителей. "Это худший энергокризис в нашей истории", - заявил президент местной энергосетевой компании NB Power Гаэтан Томас.
По его словам, восстановительные работы "займут больше времени, чем предполагалось", не назвав конкретных сроков. В пик ледяного шторма, который пришелся на 25 января, в Нью-Брансуике без энергоснабжения находились более 130 тыс. потребителей, 28 января - свыше 43 тыс.
В регионе развернуты 46 пунктов обогрева. Волонтеры регулярно обходят жилые дома, оставшиеся без света, и справляются о состоянии их жителей. В пострадавшие районы в ближайшие часы прибудут до 150 военнослужащих Вооруженных сил Канады для оказания помощи населению.
По данным Национального метеобюро, в этой части Канады выпало до 80 мм осадков. При этом ледяные дожди сопровождались сильным ветром с порывам до 100 км в час (28 м в секунду).