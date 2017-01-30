Сотрудники МЧС на Камчатке спасли с льдины собаку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Спасатели в Петропавловске-Камчатском пришли на помощь собаке, льдину с которой в морском порту отрезал от берега буксир, уходивший в море. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Выходивший из порта буксир отрезал собаке путь со льда на сушу. На место происшествия выехали три спасателя Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Один из спасателей, облачившись в гидрокостюм и обвязавшись страховкой, ползком по льду и через шугу добрался до собаки. После этого он вместе с животным отправился в обратный путь к берегу", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что собака находилась в 50 метрах от берега, ни спасатель, ни животное не пострадали.

Из-за низких температур Авачинская бухта, на берегах которой расположен Петропавловск-Камчатский, покрылась льдинами. В некоторых местах они достигают больших размеров. Однако спасатели предупреждают, что лед в бухте крайне ненадежен, так как пропитан солью.